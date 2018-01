BANCHE: FIORENTINO (CARIGE), COSTRETTE A VENDERE NPL A OGNI COSTO

31 gennaio 2018- 11:41

Roma, 31 gen. (AdnKronos) - Oggi le banche "sono costrette a vendere gli Npl a ogni costo. La loro cessione è considerata un must, che serve anche per mantenere il valore dell'azienda". Così Paolo Fiorentino, ad di Carige, parlando a un convegno, in riferimento all'addendum della Bce sui crediti deteriorati. Una situazione, ha spiegato, "che crea uno sbilanciamento" tra l'Europa e gli Stati Uniti, in quanto chi compra gli Npl è "oltreoceano".