BANCHE: FONTI, UNICREDIT NON HA SUBITO PRESSIONI

9 maggio 2017- 21:57

Milano, 9 mag. (AdnKronos) - Unicredit non ha subito pressioni politiche per esaminare dossier di altre banche, come ad esempio Banca Etruria. E' quanto si apprende da fonti vicine alla banca.