BANCHE: FURLAN, RECUPERARE RAPPORTO FIDUCIA CITTADINI

8 febbraio 2018- 15:52

Roma, 8 feb. (AdnKronos) - "Va recuperato un rapporto di assoluta fiducia con i cittadini. Gli italiani sono grandi risparmiatori ma va recuperato un sentimento di fiducia venuto in parte a mancare e va ripristinato e recuperato un concetto caro alla Costituzione per la quale il sistema del credito è importante per la crescita”. È il leader Cisl, Anna Maria Furlan, a spiegare la proposta che il sindacato gira alla politica."Abbiamo proposte per un fisco amico dei lavoratori. Un progetto elaborato che mette al centro il valore sociale del risparmio e come veicolo di crescita, di sviluppo e della famiglia", conclude.