BANCHE: GASPARRI, DELRIO AGGRAVA SITUAZIONE

13 maggio 2017- 13:09

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - "Le chiacchiere della Boschi non reggono alla prova dei fatti. Tra la credibilità di De Bortoli e la sua non c'è paragone. Ci spieghi delle riunioni fatte in casa sua in Toscana con esponenti di banche del Veneto e della Banca Etruria. Ci spieghi la vicenda del decreto sulle Popolari che fecero lei e Renzi, sul cui provvedimento grava ancora il sospetto di insider trading. È poi patetico il tentativo di Delrio di proporsi con spirito deamicisiano come il colpevole di turno. Così facendo aggrava la situazione, parlando delle sue pressioni su una banca popolare emiliana in riferimento a Banca Etruria". Lo afferma Maurizio Gasparri, senatore di Forza Italia e vicepresidente del Senato. "Qui -aggiunge- si sta parlando di altro. Delle sollecitazioni della Boschi all'Unicredit, non a una banca emiliana".