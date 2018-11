7 novembre 2018- 18:55 Banche: Gros-Pietro, finanza e etica procedano insieme per sviluppo sostenibile

Roma, 7 nov. (AdnKronos) - "La ben nota “parabola dei talenti” (Matteo 25, 14-30) è sia un insegnamento di tipo morale, sia un importante elemento di educazione finanziaria. Ci dice che l’accantonamento della moneta è un danno, ci ricorda che il virtuoso risparmio del singolo individuo deve diventare uno strumento di virtù sociale, in grado di creare uno sviluppo sostenibile nel tempo. Anche per una banca la sostenibilità può e deve essere un obiettivo, coerente con la sua missione di impresa, perché supportare attività sostenibili consente di aiutare proprio quelle iniziative che hanno un maggior futuro davanti a se’". Così Gian Maria Gros-Pietro, il presidente di Intesa Sanpaolo, nel corso della tavola rotonda 'Esperenze e testimonianze di Etica, Sviluppo e Finanza', tenutasi oggi a Roma presso Palazzo San Calisto.Finanza ed Etica, rileva Gros-Pietro, "possono e devono procedere insieme nella strada dello sviluppo sostenibile e, come Intesa Sanpaolo, siamo impegnati in diverse iniziative concrete in questo momento, basti ricordare che siamo la sola istituzione finanziaria partner della Ellen MacArthur Foundation, che promuove l’economia circolare e che abbiamo creato un fondo per fornire credito a favore dei cosiddetti 'primi esclusi', quei soggetti che normalmente non sono in grado di accedere alle risorse finanziarie".