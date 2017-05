BANCHE: ICCREA, ANCORA PIù FORTE NEL NORD EST

8 maggio 2017- 17:28

Venezia, 8 mag. (AdnKronos) - Cambia lo scenario del Credito Cooperativo nel Nord-Est e Iccrea rafforza il suo ruolo dopo le tornate assembleari delle BCC avvenute finora. Con la scelta di ieri dell’Assemblea di Banca Annia – Banca di Credito Cooperativo di Venezia, Padova e Rovigo di aderire al Gruppo bancario cooperativo targato Iccrea, nel Veneto sono 13 (su 24) le BCC che hanno dato la preferenza a Iccrea. In regione, le 13 BCC rappresentano Il 66% (32 miliardi di euro) delle masse gestite, il 60% (1,3 miliardi di euro) del patrimonio e il 69% (420 unità) delle filiali.In Friuli Venezia Giulia, invece, a fronte delle previsioni attese, le BCC orientate a favore di Iccrea rappresentano il 45% (6,7 miliardi di euro) delle masse gestite, il 42% (360 milioni di euro) del patrimonio e il 42% (103 unità) degli sportelli. Complessivamente, in entrambe le regioni, le BCC che hanno manifestato la preferenza a Iccrea esprimono il 61% degli sportelli, per 523 filiali.