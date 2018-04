28 aprile 2018- 10:28 Banche: Lannutti (M5S), giustizia inizia a presentare conto a manager infedeli

Roma, 28 apr. (AdnKronos) - "Sull'asse Bergamo-Milano la giustizia inizia a presentare il conto a una classe di banchieri che, al netto della doverosa attesa circa l'esito dei giudizi, ha avuto responsabilità enormi e lampanti nell'attacco degli ultimi anni al risparmio e alla fiducia nel credito". Lo osserva in una nota il senatore M5S, Elio Lannutti."Il caso della governance di Ubi e quello della contabilizzazione dei derivati Mps Santorini e Alexandria - prosegue - dimostrano come troppo spesso l'attività bancaria si sia trasformata in un opaco esercizio di mantenimento del potere o comunque dello status quo in seno alle dirigenze degli istituti". "Il M5S ha nel programma provvedimenti chiari per il settore finanziario, compreso un giro di vite sulle fattispecie e sulle sanzioni penali a carico dei manager infedeli. Con noi al governo, sarà finalmente spezzato il nodo incestuoso che ha legato banche, politica, lobby e certa imprenditoria", conclude Lannutti.