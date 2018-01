BANCHE: M5S, CASO DE BENEDETTI-RENZI ARRIVA AL PARLAMENTO UE

12 gennaio 2018- 12:35

Roma, 12 gen. (AdnKronos) - “La telefonata fra Renzi e De Benedetti è un chiaro esempio di come funziona in Italia l’informazione. Abbiamo denunciato al Parlamento europeo la commistione Pd-giornali-banche, un bubbone che soffoca la democrazia e la libertà dei cittadini”. Ad annunciarlo l'eurodeputato M5S Ignazio Corrao, coordinatore della campagna nazionale. “In Italia c'è un grave problema di disinformazione. I media fabbricano fake news per screditare le opposizioni o come in questo caso per coprire le banche. Avete per caso sentito i tg italiani a reti unificati raccontare il fatto che Renzi informò l'amico De Benedetti sul decreto banche favorendo così una speculazione in Borsa?", chiede Corrao. “Ho denunciato l'accaduto in Commissione Libertà Civili, Giustizia e Affari Interni al Parlamento Europeo durante la discussione di un rapporto sull’indipendenza dei media. In Italia c’è una situazione preoccupante. Una recente riforma assegna al Pd il potere di nomina dei vertici della Tv pubblica. Gli altri tre principali canali televisivi privati sono in mano a un solo uomo: Silvio Berlusconi, che guarda caso in questi anni ha governato assieme al partito che controlla i canali pubblici. Questo crea un evidente restringimento del diritto a informare e ad essere informati”, conclude l'esponente M5S.