3 novembre 2018- 17:46 Banche: M5S, istituito fondo, polemiche strumentali

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "Abbiamo inserito nella Manovra del Popolo una norma che istituisce un nuovo fondo da un miliardo e mezzo di euro, 15 volte superiore rispetto alla miseria dei 100 milioni in 4 anni previsti dal Governo Gentiloni. Leggiamo di qualche mistificatore che sta montando ad arte una polemica inesistente, paragonandoci addirittura al Pd: eppure i fatti, soprattutto i numeri, sono sotto gli occhi di tutti". Ad affermarlo in una nota sono i deputati del MoVimento 5 Stelle in Commissione Finanze alla Camera.In legge di bilancio, aggiungono, "potenziamo anche l’attività di Consob che assumerà 50 professionisti e portiamo a 10 i collegi arbitrali. Siamo da sempre dalla parte dei risparmiatori truffati e lo stiamo dimostrando al Governo del Paese: il confronto può sempre aiutare a migliorare ma queste prese di posizione risultano strumentali e, occorre evidenziarlo, non in completa buona fede".