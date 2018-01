BANCHE: M5S, RENZI SERIO E GRAVE PERICOLO PER ISTITUZIONI

10 gennaio 2018- 12:41

Roma, 10 gen. (AdnKronos) - "Mentre i risparmiatori sono stati mandati sul lastrico e non sono mai stati risarciti, i potenti amici di Renzi invece ne hanno tratto solo vantaggi patrimoniali. L'uso e, soprattutto, l'abuso delle istituzioni da parte di questa gente è ormai intollerabile". Lo dichiara la capogruppo del Movimento 5 Stelle in Senato Vilma Moronese."Gli ultimi fatti, dopo quelli relativi agli appalti corrotti in Consip in cui sono coinvolti ed indagati amici e parenti e dopo la commistione di interessi privati legati a cariche pubbliche da parte della Boschi per salvare la banca del padre, questa volta - attacca la grillina - il protagonista è personalmente Matteo Renzi il quale avrebbe spifferato all'editore di Repubblica e tessera numero 1 del Pd, De Benedetti l'imminente riforma delle banche popolari inducendolo, così, all'acquisto di azioni di Banca Etruria e ad un guadagno di oltre 600 mila euro".