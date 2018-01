BANCHE: M5S, RENZI SERIO E GRAVE PERICOLO PER ISTITUZIONI (2)

10 gennaio 2018- 12:41

(AdnKronos) - "Renzi, dunque, avrebbe rilevato a De Bendetti una informazione privilegiata, acquisita in quanto all'epoca Presidente del Consiglio, che ha avvantaggiato evidentemente l'editore di Repubblica - continua Moronese - Ed è proprio una intercettazione di De Benedetti al telefono con il suo broker che afferma 'passa, ho parlato con Renzi, ieri, passa' riferendosi al decreto del 2015 sulle popolari che inchioda Matteo Renzi, il quale oggi cerca di sviare dall'accusa". "Il 4 marzo ci sarà comunque per loro la sentenza del popolo attraverso il voto. Se riescono a scappare dai processi penali, grazie a norme depotenziate da loro stessi, davanti al voto non potranno che assistere alla loro più grande sconfitta", conclude la capogruppo M5S.