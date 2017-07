BANCHE: MASI (UILCA), BENE PATUELLI, COLPIRE CHI HA PROVOCATO CRISI

12 luglio 2017- 18:48

Milano, 12 lug. (AdnKronos) - Apprezzamento della Uilca verso molti punti della relazione del presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, che "merita la riconferma alla guida dell’associazione bancaria anche per i prossimi anni". E' quanto afferma il segretario generale della Uilca, Massimo Masi. "Ho particolarmente gradito -commenta Masi- l’attenzione che Patuelli ha dimostrato verso i sindacati e le lavoratrici e i lavoratori del settore, confermando relazioni sindacali responsabili e costruttive, oltre che all’avanguardia rispetto a tutti gli altri settori, che hanno contribuito ad affrontare i gravi effetti sul personale, trovando soluzioni condivise e soddisfacenti per entrambe le parti".Per il segretario generale della Uilca "ora è fondamentale trovare una risoluzione condivisa del sistema bancario italiano. La strada intrapresa è quella corretta, ma per risolvere questa perenne crisi, concordo con quanto dichiarato coraggiosamente da Patuelli, si devono colpire i veri ed unici responsabili di certe scelte scellerate che hanno portato sul baratro alcuni istituti bancari".E per evitare la continua riduzione del personale "dobbiamo iniziare a ragionare di un nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro che si occupi dei nuovi lavori e delle nuove figure professionali delineate dalla rivoluzione digitale già in atto nel settore, condividendo la semplificazione dei processi e delle normative per raggiungere una vera ed equa trasparenza", conclude.