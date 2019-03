1 marzo 2019- 18:04 Banche: Messina, dovrebbero fare di più per economia circolare

Milano, 1 mar. (AdnKronos) - Ancora poche banche si impegnano per la circular economy e molte di più, invece, dovrebbero farlo. E' quanto ritiene Carlo Messina, amministratore delegato di Intesa SanPaolo, in un editoriale sulla rivista The Banker. Secondo il manager della banca, da tempo impegnata sul tema insieme alla Ellen MacArthur Foundation, "le banche hanno una responsabilità sociale nel promuovere una più ampia comprensione dell'economia moderna e dovrebbero perciò studiare come la circular economy è in grado di cambiare il business al pari della finanza". Le aziende che si spostano su un modello circolare "hanno un potenziale per aumentare la loro competitività sul medio lungo termine, diventando più attraenti agli occhi delle istituzioni finanziarie, per avere un sostegno o dei finanziamenti". D'altra parte, "creano in questo modo un impatto positivo sulle comunità locali". Messina pensa che il settore finanziario possa "giocare un ruolo cruciale nello sbloccare le opportunità sostenendo i clienti a riorientare le loro strategie di business".