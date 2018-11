6 novembre 2018- 15:55 Banche: Messina, fuga capitali all'estero è fake news

Milano, 6 nov. (AdnKronos) - "Non c'è assolutamente" una fuga dei depositi bancari italiani verso l'estero. "Non ci sono deflussi fra la nostra clientela" e quella della fuga dei capitali all'estero "è una grande fake news". Lo ha detto il consigliere delegato di Intesa Sanpaolo, Carlo Messina, in conference call con gli analisti