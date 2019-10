31 ottobre 2019- 20:11 Banche: morto ex banchiere Enrico Braggiotti

Milano, 31 ott. (Adnkronos) - E' morto a 96 anni Enrico Braggiotti, banchiere ed ex ad e presidente della Banca Commerciale Italiana. Nato nel 1923 in Turchia, con la famiglia aveva lasciato il Paese poche settimane dopo la nascita per trasferirsi nel Principato di Monaco. Nel 1984 era diventato amministratore delegato della Comit e quattro anni dopo era stato nominato presidente. Nel 1990 aveva lasciato la presidenza per trasferirsi nel Principato di Monaco e diventare presidente della Compagnie Monegasque de Banque, carica conservata fino al 2006.Nel corso della sua carriera è stato consigliere di amministrazione di Lehman Brothers, Bnp Paribas, Mediobanca e Ciments Francais. era padre del bancheire Gerardo.