29 ottobre 2018- 17:25 Banche: Nicola Rossi, cittadini pagheranno scelte sbagliate del governo

Milano, 29 ott. (AdnKronos) - "Che il Governo si preoccupi di mettere in sicurezza il sistema bancario è certamente positivo. Come è certamente positivo che parte della maggioranza abbia finalmente compreso l'importanza delle banche in una moderna economia di mercato. Ma sostenere che ciò possa avvenire senza fare ricorso alle risorse dei cittadini offende l'intelligenza degli italiani". E' quanto afferma all'Adnkronos l'economista Nicola Rossi. "Direttamente o indirettamente - sottolinea - è sempre ai cittadini che si chiede o che si nega ciò che altrimenti si potrebbe dare. E in questa vicenda i cittadini pagheranno probabilmente due volte: una prima volta sotto forma di oneri bancari ed una seconda volta per quel che lo Stato, direttamente o indirettamente, forse chiederà per salvare le banche". Per l'economista, "era certamente possibile avere, negli ultimi cinque mesi, comportamenti e adottare delle scelte che avrebbero evitato di arrivare a questo punto".