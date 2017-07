BANCHE: PADOAN, GIUSTO AFFRONTARE SITUAZIONI IN MODO SPECIFICO

12 luglio 2017- 12:32

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - E' stato giusto affrontare "in modo specifico" le diverse situazioni di crisi del sistema bancario del Paese. E' questa, in sintesi, la convinzione riaffermata dal ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, che, nel suo intervento all'assemblea dell'Abi, ha risposto alle critiche difendendo l'approccio del Governo su questo fronte. "Si sono alzate molte critiche in Italia sulle soluzioni specifiche", ha premesso Padoan. "Si è detto - ha aggiunto- che la ricerca di soluzioni specifiche per ciascuna delle diverse crisi dimostrerebbero l'assenza di un approccio organico e complessivo del Governo". "Non sono d'accordo", ha scandito il titolare dell'Economia. "Penso al contrario che nel corso della transizione al nuovo quadro normativo, dalle implicazioni ancora non ben considerate, ciascuna situazione dovessere essere affrontata in modo specifico, attraverso l'applicazione delle regole più adatte a minimizzare l'impatto sociale ed economico di ogni specifica situazione".