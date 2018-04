26 aprile 2018- 13:01 Banche: Padoan, sistema non è più fattore di rischio

Roma, 26 apr. (AdnKronos) - "Il sistema bancario italiano non è più un fattore di rischio, come veniva paventato un anno fa". Ad affermarlo il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, nel corso della conferenza stampa, che ha parlato di "un quadro complessivo di stabilità crescente che si riflette nelle misure di finanza pubblica, debito e deficit, che deve essere rafforzato nella crescita" dell'economia. Come poco prima aveva fatto il premier, Paolo Gentiloni, anche Padoan ha posto l'accento sui "livelli molto bassi dello spread" che, ha sottolineato, "si è ulteriormente ristretto rispetto alla Spagna".