BANCHE: PAGLIA (LEU), CAPISCO PROCURA ROMA, NON CONDIVIDO SCELTA CASINI

11 gennaio 2018- 19:56

Roma, 11 gen. (AdnKronos) - "Nel mentre comprendo che la Procura di Roma abbia aperto un fascicolo sulla fuga di notizie relativa al verbale della telefonata fra De Benedetti e un broker non capisco invece e non condivido la scelta del Presidente Casini di consegnare ai magistrati l’elenco di chi abbia avuto accesso al testo". Ad affermarlo in una nota è Giovanni Paglia di Liberi e Uguali, componente della commissione banche. "Parliamo infatti prevalentemente di parlamentari che svolgono una funzione delicata, a cui non può essere addebitato nulla. Il ruolo del Presidente dovrebbe essere quello di tutelare il lavoro della Commissione e così non lo sta facendo", sottolinea Paglia.