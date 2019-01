13 gennaio 2019- 16:05 Banche: Paragone (M5S), per nuova commissione voto entro mese

Roma, 13 gen. (AdnKronos) - "Entro la fine del mese possiamo avere il voto finale" alla costituzione della Commissione parlamentare d'inchiesta sulla banche. E' l'indicazione che giunge, dalla trasmissione 'In mezz'ora' su Rai 3, dal senatore del Movimento 5 Stelle, Gianluigi Paragone, che si dice "assolutamente contento" di presiederla. Una Commissione, ha puntualizzato, che "non sarà un processo alla Commissione precedente". "Il perimetro della Commissione non cambia. Prenderemo in mano lo stesso campo d'indagine", ha spiegato Paragone. "Riapriremo anche su Mps", ha quindi annunciato. "Se non facciamo chiarezza su Mps, quel peccato originale ce lo ritroviamo come un virus nel sistema". E, commentando le parole del vicepremier Luigi Di Maio (""Immaginate una nuova commissione d'inchiesta sulle banche, che dovrebbe partire a fine gennaio, con Gianluigi Paragone presidente"), il parlamentare M5S osserva: "Casini è un politico, io resto fortemente un cronista". Su Carige, Paragone spiega poi la sua iniziale presa di posizione sul dl per il salvataggio della banca genovese. "Perché ero incazzato? Perché mancava la visione di quello che sarebbe avvenuto dopo. Se si fosse lasciato tutto nel decreto, non andava bene".