BANCHE: PATUELLI, CORREGGERE PROCESSI DECISIONALI UNIONE BANCARIA

12 luglio 2017- 10:17

Roma, 12 lug.(AdnKronos) - "Le regole dell'Unione bancaria nascente hanno portato traumi e costi eccessivi". Ad affermarlo è il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nella sua relazione all'assemblea dell'associazione sottolineando come "le crisi finanziarie e bancarie sono sempre devastanti". "Bisogna rivedere criticamente le esperienze di questi quasi tre anni di nascente Unione bancaria per correggere strutturalmente i processi decisionali europei non sempre comprensibili, le inammissibili e incostituzionali retroattività, le scelte estreme, le forzature come le svalutazioni imposte alle quattro banche oggetto di risoluzione, come se avessero dovuto liquidare (cioè svendere) immediatamente i loro crediti deteriorati", ha detto Patuelli. "Le nuove 'linee guida' della Bce sui deteriorati rappresentano più lungimiranti strategie che devono essere utilizzate anche per le banche in difficoltà, tenendo comunque presente la realtà delle strutture produttive e commerciali italiane", ha detto Patuelli.