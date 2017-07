BANCHE: PATUELLI, IN 2016 CALO RECORD SPORTELLI

12 luglio 2017- 10:21

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Nel solo 2016 gli sportelli in Italia si sono ridotti della cifra record di 1.231 e stanno calando ulteriormente e rapidamente. L'Italia aveva, sei mesi fa, uno sportello bancario ogni 2.041 abitanti, una cifra intermedia fra i principali paesi della Ue". Così il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli nella sua relazione all'Assemblea annuale dell'associazione. Le economie di scala, rileva Patuelli, "sono sviluppate nelle più diverse forme, compresa l'esternalizzazione di servizi e di produzioni. Il mondo bancario italiano è il piano aperto d'Europa agli investitori internazionali". Le riforme e le aggregazioni in Italia, aggiunge il presidente dell'Abi, "porteranno, a inizio 2018, a un numero molto basso, in assoluto e rispetto alle medie europee, di circa 115 gruppi bancari e banche singole indipendenti, oltre alle succursali di banche estere. Attenzione, però, a non estremizzare: non deve essere compressa l'indispensabile concorrenza nei mercati locali in un contesto dove il 95% delle imprese ha meno di 10 dipendenti. Le aggregazioni potranno servire per prevenire altre eventuali crisi bancarie".