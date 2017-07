BANCHE: PATUELLI, PERSEGUIRE RESPONSABILI CRISI MA NO A CACCIA STREGHE

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Attendiamo gli esiti dei processi verso ogni tipologia di esponenti aziendali e verso le possibili connivenze con clienti. Debbono essere tempestivamente accertati e perseguiti tutti i responsabili delle crisi bancarie, senza clima da 'caccia alle streghe'". Ad affermarlo, nel corso della sua relazione all'assemblea dell'Abi, è il presidente dell'Associazione, Antonio Patuelli.Per voltare definitivamente pagina con la crisi, sottolinea ancora il presidente dell'Associazione Bancaria Italiana, "occorre fare piena luce su tutti gli aspetti meritevoli di inchieste. L’Abi non è una corporazione, ma un’Associazione privata che non può avere strumenti di controllo sugli associati, né notizie privilegiate e riservate di Vigilanza. Esprimiamo la nostra indignazione per diversi elementi emersi sulle banche che sono andate in crisi e attendiamo gli esiti dei processi". Più trasparenza sulle crisi bancarie, rileva Patuelli, "è anche premessa per un maggiore clima di fiducia. Abbiamo grande rispetto per la Magistratura e per la Commissione parlamentare d’inchiesta sulle crisi bancarie. L’etica, l’intransigenza morale, l’impegno per l’applicazione precisa di tutte le normative sono precondizioni delle attività bancarie che sono tutte tracciate".