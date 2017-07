**BANCHE: PATUELLI, SOFFERENZE NETTE ULTERIORMENTE SCESE SOTTO I 77 MLD**

12 luglio 2017- 10:17

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Le sofferenze nette sono ulteriormente scese sotto i 77 miliardi, mentre è in atto nelle banche un grande lavorio per ridurle ulteriormente anche in tempi brevi". Ad affermarlo è il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli nel suo intervento all'Assemblea dell'Associazione dopo che la Banca d'Italia aveva indicato che le sofferenze nette a fine 2016 erano 81 miliardi con garanzie reali per oltre 90 mld e personali per quasi 40.