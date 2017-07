**BANCHE: PATUELLI, STRESS TEST DEBBONO PREVENIRE, NON CREARE CRISI**

12 luglio 2017- 10:19

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Gli stress test debbono prevenire e non creare o accentuare le crisi bancarie". Ad affermarlo, nel corso della sua relazione, è il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli. "La verifica in sede europea di queste sperimentali normative - sottolinea- deve correggerle per evitare che le risoluzioni aggravino i problemi, scarichino oneri su risparmiatori e su banche concorrenti, alterando anche la concorrenza, distruggano valore e fiducia". Anche i tempi "eccessivamente sincopati" per le vendite delle banche risolute, conclude,"hanno aumentato i costi delle crisi bancarie".