BANCHE: PATUELLI, UE NON OSTACOLI MORATORIE A FAMIGLIE E IMPRESE

12 luglio 2017- 10:17

Roma, 12 lug. (AdnKronos) - "Le banche in Italia sono protagoniste delle innovazioni per la competitività e la più solida ripresa". E "sarebbe utile che le Autorità europee non ostacolassero le tante moratorie delle banche alle imprese e alle famiglie che attenuano in Italia gli effetti della crisi". A sottolinearlo è il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli, nella sua relazione all'assemblea dell'associazione. "Le banche - ha evidenziato Patuelli - sostengono anche i tanti fondi come quelli per la prima casa, per i nuovi nati e per i giovani. Le banche in Italia sono impegnate i livelli di etica e democrazia economica e sono competitive anche per attrarre capitali internazionali per lo sviluppo: occorrono innovazione normative di qualità anche nel funzionamento delle pubbliche amministrazioni".