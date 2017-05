BANCHE: PISICCHIO, NON ASSECONDARE FORZE ANTAGONISTE

10 maggio 2017- 20:18

Roma, 10 mag. (AdnKronos) - "Le polemiche su Banca Etruria lanciate nel già arroventato clima politico di questi giorni sono solo un assaggio della campagna elettorale che si sta preparando, utilizzando materiali di conflitto anche vecchi, già oggetto di voto parlamentare. C'è qualche forza antagonista che ha bisogno di andare al voto subito, prima che si spenga una certa spinta di consenso nel Paese e si fermi l'onda populistica, così come è avvenuto in Francia". Lo afferma Pino Pisicchio, capogruppo del Misto alla Camera. "C'è ancora un tempo in questa legislatura -aggiunge- per fare qualcosa di buono per il Paese: non assecondiamo, dunque, le mire di chi vuole guastare".