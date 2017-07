BANCHE POPOLARI: PUPPATO (PD), APPROVATA COMMISSIONE CONCILIAZIONE

26 luglio 2017- 17:12

Venezia, 26 lug. (AdnKronos) - "La Commissione Finanze del Senato e il Governo oggi pomeriggio hanno approvato il mio ordine del giorno, sottoscritto dai colleghi Pd del Veneto Filippin, Santini e Dalla Zuanna, che impegna ad istituire una commissione di conciliazione per gli azionisti retail vittime di misseling nelle banche venete, al fine di poter dare risposte rapide a chi vi ricorrerà e quindi distinguere tra chi sottoscrisse le obbligazioni o le azioni in maniera consapevole rispetto a chi invece fu condotto a sottoscrivere senza avere le conoscenze adeguate in merito a quanto stava sottoscrivendo". Lo annuncia Laura Puppato, prima firmataria dell’odg."Un ulteriore importantissimo passo nella via dell'attenzione politica e della giustizia sociale da rendere a chi è realmente rimasto vittima, due volte vittima perché costretto a causa dei mutui baciati o perché nella condizione economica e culturale che suggerisce di non investire in azioni ma in prodotti tutelati e garantiti. Si può ben dire che questo decreto tanto vituperato, anche grazie all'impegno del Governo e del Sottosegretario Baretta, nonché dei senatori veneti Pd si avvia verso il ristoro dei danni prodotti dalla scorretta gestione delle banche venete nel corso degli ultimi anni.", spiega Laura Puppato.