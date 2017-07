BANCHE POPOLARI: PUPPATO (PD), APPROVATA COMMISSIONE CONCILIAZIONE (2)

26 luglio 2017- 17:12

(AdnKronos) - (Adnkronos) -“È stata una giornata importante perché oltre ad istituire una commissione di conciliazione sono state approvate altre importanti misure, tra le più rilevanti - continua Puppato - segnalo: promuovere l’azione di responsabilità contro chi ha amministrato le banche, l’adozione dell’equo ristoro per tutti gli investitori coinvolti e penalizzati da comportamenti illeciti delle gestioni bancarie, l’impegno a non tassare e tantomeno a revocare gli accordi transattivi fin qui avvenuti con gli azionisti delle due banche e l’estensione, oltre il limite di giugno 2014, per i ristori dei titoli degli obbligazionisti subordinati"."Oggi abbiamo dunque dato un segnale forte, chiaro, di Stop a tutte le cornacchie e gli avvoltoi che si sono precipitati per mesi a menare fendenti al governo nazionale e contestualmente a demolire la residua solidità delle banche venete. La tutela sociale e territoriale per il Pd viene prima di tutto ed oltre ad aver garantito la continuità operativa delle banche, il Governo e il Parlamento nazionale dimostrano d'essere stati gli unici attori positivi di una vicenda che ha visto molti altri soggetti e istituzioni non comprendere il danno che stavano facendo con le loro parole ed azioni. Continueremo a seguire passo passo questa vicenda, ora con anche l'operatività della commissione d'inchiesta approvata", conclude.