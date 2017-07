BANCHE POPOLARI: PUPPATO (PD), IN ARRIVO COMMISSIONE DI CONCILIAZIONE PER RISTORI (2)

24 luglio 2017- 16:45

(AdnKronos) - (Adnkronos) - “Siamo tutti più che consapevoli che a questa azione di salvataggio dovranno seguire una serie di passaggi che garantiscano giustizia alle persone che hanno perso i propri investimenti e, ove ve ne siano gli estremi, il ristoro delle perdite - sottolinea ancora Puppato - in tal senso va l' ODG che ho presentato al Senato per la definitiva approvazione, che tra i diversi impegni vincola il Governo a istituire una 'commissione di conciliazione' che possa esaminare posizione per posizione garantendo il giusto ristoro agli azionisti truffati o inconsapevoli e agli obbligazionisti subordinati non speculatori, alleggerendo il lavoro dei tribunali che dovranno impegnarsi invece celermente a stabilire le pesanti responsabilità penali di chi ha amministrato le popolari, portandole nel baratro".