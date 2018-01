BANCHE: RAIFFEISEN, INDAGINE FINMA DANNEGGIA IMMAGINE

14 gennaio 2018- 11:03

Roma, 14 gen. (AdnKronos/ats) - L'inchiesta condotta dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (Finma) contro Raiffeisen per ottenere maggiori ragguagli sulla corporate governance della cooperativa danneggia l'immagine della banca. "Tutto questo scalpore è nocivo", afferma il ceo di Raiffeisen Patrik Gisel in un'intervista pubblicata oggi dalla "Sonntagszeitung". "I rischi di danneggiare la reputazione sono secondo me del tutto sproporzionati rispetto al contenuto dell'indagine", sottolinea Gisel, riferendosi all'inchiesta avviata dalla Finma ad ottobre. Al centro dell'indagine vi è, precisa Gisel, la trasparenza dei processi decisionali e la loro accurata registrazione. Raiffeisen è cresciuta molto rapidamente, principalmente grazie alle partecipazioni in altre società, ma i processi interni non sono stati adeguati con la stessa velocità."Le questioni sollevate non sono drammatiche, secondo noi", aggiunge il ceo, secondo cui l'inchiesta costerà tuttavia alla banca un importo milionario.