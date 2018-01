BANCHE: RAIFFEISEN, INDAGINE FINMA DANNEGGIA IMMAGINE (2)

14 gennaio 2018- 11:03

(AdnKronos/ats) - Il 30 ottobre scorso la Finma aveva reso noto di aver aperto un'inchiesta sulla corporate governance di Raiffeisen. Secondo articoli di stampa, sotto la lente vi sarebbero soprattutto alcune acquisizioni effettuate da Raiffeisen o da società partner. L'istituto ha fra l'altro rilevato la banca privata Wegelin ed è entrata nell'impresa finanziaria Leonteq. Anche nei confronti dell'ex ceo di Raiffeisen, Pierin Vincenz, era stata aperta un'inchiesta dalla Finma per conflitto di interessi in relazione a partecipazioni significative. Vincenz è stato alla testa di Raiffeisen dal 1999 al 2015. In seguito ha assunto la presidenza del consiglio di amministrazione di Helvetia. Il procedimento a carico di Vincenz è stato archiviato a fine dicembre poiché avendo lasciato ogni carica all'interno della banca la procedura era divenuta "priva oggetto".