BANCHE: RENZI A DE BORTOLI, DIFFICILE CHE POTERI FORTI SIANO A LATERINA (2)

13 maggio 2017- 08:39

(AdnKronos) - "Per concludere vorrei ricordare un dettaglio. Ferruccio de Bortoli -sottolinea Renzi- ha detto falsità su Marco Carrai. Ha detto falsità sulla vicenda dell’albergo in cui ero con la mia famiglia. Ha detto falsità sui miei rapporti con la massoneria. Non so chi sia la sua fonte e non mi interessa. So che è ossessionato da me. Ma io non lo sono da lui. E’ stato un giornalista di lungo corso, gli faccio i miei auguri per il futuro e spero che il suo libro venda tanto”.