BANCHE: RENZI, SE NON SI VOTA PRESTO PARTE FINALMENTE COMMISSIONE INCHIESTA

3 giugno 2017- 08:55

Roma, 3 giu. (AdnKronos) - "Se votiamo" dopo invece che in autunno, "possiamo finalmente far partire la commissione di Inchiesta sulle Banche così vedremo una volta per tutte le reali responsabilità nel mondo del credito italiano". Lo dice il segretario del Pd, Matteo Renzi, intervistato da 'Il Sole 24 ore'.