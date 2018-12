27 dicembre 2018- 17:38 Banche: rinnovo Ccnl credito, accordo congelamento calendario incontri

Roma, 27 dic. (AdnKronos) - E' stato firmato oggi dai cinque segretari generali di Uilca, Fabi, First, Fisac e Unisin, dal direttore generale dell’Abi Giovanni Sabatini e dal Presidente del Casl Salvatore Poloni un verbale d’accordo per il congelamento del calendario per gli incontri previsti per il rinnovo del Ccnl. Le parti si impegnano a incontrarsi a gennaio per stabilire i percorsi da intraprendere per giungere finalmente ad un rinnovo del Ccnl, che scadrà il 31 dicembre 2018, e ad un Accordo che tuteli anche, ma non solo, il salario delle Lavoratrici e dei Lavoratori, già abbondantemente vessati in questi anni di crisi.Il Segretario Generale Uilca Massimo Masi esprime "soddisfazione" e considera questo verbale "come una presa di coscienza e di fiducia delle buone relazioni sindacali in essere con la controparte". I sindacati devono concludere in tempi rapidissimi la predisposizione della piattaforma contrattuale per presentarla alle Lavoratrici e agli Lavoratori in assemblee molto parcellizzate, per fare del confronto e del dialogo elemento imprescindibile di questo Accordo, visto anche il momento delicato del mondo della finanza italiana."Come Uilca ci troveremo impegnati nel rinnovo contrattuale e saremo in prima linea - conclude Masi- nell’affrontare e discutere e protestare contro la manovra del Governo, che incide in maniera negativa sugli obiettivi di Cgil, Cisl e Uil".