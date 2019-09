16 settembre 2019- 16:20 Banche: risparmiatori chiedono proroga domande Fir, Mef rassicura

Roma, 16 set. (Adnkronos) - Una proroga di 30 giorni rispetto ai 180 fissati per presentare la domanda online di indennizzo attraverso il Fir da parte dei risparmiatori vittime dei crac bancari. E' quanto hanno chiesto Luigi Ugone e Letizia Giorgianni, presidenti delle due associazioni ‘Noi che credevamo nella Banca Popolare di Vicenza’ e ‘Vittime del Salvabanche’, incontrando oggi a Roma i tecnici della Consap, società incaricata di gestire la piattaforma online che raccoglie le domande di rimborso. Alla richiesta inoltrata alla società ha fatto seguito l’incontro con il sottosegretario all’Economia Alessio Villarosa."Ci ha detto - ha spiegato Ugone in conferenza stampa convocata alla Camera dopo i due appuntamenti - che quello della proroga sarà uno dei primi punti dei quali discuteranno". Quanto invece all’istituzione della commissione di inchiesta, il sottosegretario non ha dato indicazioni. "Temo - ha aggiunto Giorgianni - che con questo governo, di cui ho un giudizio negativo, non vedremo mai la nascita di una commissione seria. Con quella precedente nulla è cambiato nel sistema, non si hanno ancora i nomi dei responsabili dei danni a migliaia di risparmiatori. Doveva essere fatta per bene". Parlando dell’incontro con Consap, la presidente dell’associazione ‘Vittime del Salvabanche’ ha spiegato che si è trattato di un appuntamento per fare il punto: "Ci sono stati problemi con la piattaforma online, in particolare la presenza di un linguaggio molto tecnico che ha messo in difficoltà i risparmiatori. Noi ci siamo messi a disposizione e speriamo di risolvere. Oggi ci dicono siano state presentate circa 2000 domande su 200mila risparmiatori coinvolti. Per venirci incontro hanno attivato un numero di telefono diretto per le associazioni che vogliono chiedere informazioni a Consap", ha concluso Giorgianni.