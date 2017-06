BANCHE: ROSATO, CON COMMISSIONE INCHIESTA STOP A DEMAGOGIA

21 giugno 2017- 17:32

Roma, 21 giu. (AdnKronos) - "Per anni, di banche non ha parlato nessuno, neppure quando evidenti limiti gestionali rischiavano di essere scaricati solo sui risparmiatori. Il primo governo che si è posto davvero il problema sul nostro sistema bancario è stato quello di Matteo Renzi". Lo scrive su Facebook Ettore Rosato, capogruppo del Pd alla Camera."Il muro di gomma -aggiunge- è stato abbattuto con la riforma delle Popolari che, attesa da decenni -la prima fu proposta dal ministro Ciampi-, ha consentito di salvare un milione di correntisti e oltre mille lavoratori delle banche regionali. E nonostante quella riforma ancora resta molto da fare". "Una mano importante ce la potrà dare la Commissione d'inchiesta che abbiamo istituito oggi. Uno strumento in più per capire interessi, responsabilità, omissioni, efficacia dei controlli e delle legislazione italiana ed europea. Un'occasione -conclude Rosato- con cui fare luce anche su tanta demagogia a buon mercato su un tema caro e delicato: il risparmio delle famiglie italiane".