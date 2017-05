BANCHE: ROSATO, VERGOGNOSO ATTACCO M5S A BOSCHI

9 maggio 2017- 18:31

Roma, 9 mag. (AdnKronos) - "Vergognoso e strumentale l'attacco dei 5 Stelle a Maria Elena Boschi, teso unicamente a coprire i disastri di Roma, il caso firme false a Palermo e via dicendo. Di Battista e Di Maio si occupino dei problemi della gente e non facciano gli aspiranti pubblici ministeri, visto che non hanno le capacità morali e giuridiche per farlo". Lo dice il capogruppo Pd, Ettore Rosato, parlando con i cronisti alla Camera.