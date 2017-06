BANCHE: SALVINI, DA RENZI E PD ASPETTO ANCORA COMMISSIONE INCHIESTA

13 giugno 2017- 21:04

Roma, 13 giu. (AdnKronos) - "Aspetto ancora da Renzi e dal Partito democratico e dal governo la famosa commissione d'inchiesta per capire chi ha fregato milioni di italiani sulle banche". Lo ha affermato il segretario della Lega Matteo Salvini, intervistato da Giovanni Floris per la puntata di 'Di martedì' che andrà in onda questa sera su La7.