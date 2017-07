BANCHE: SANGA (PD), DA M5S PROPAGANDA E MAI SOLUZIONI

5 luglio 2017- 21:47

Roma, 5 lug. (AdnKronos) - "Come sempre quando si parla di credito, i 5 Stelle non sanno far altro che riciclare, in modo quasi pavloviano, la formula dei ‘favori alle banche’. La realtà è ben diversa: nel decreto sulle banche venete gli unici favori sono ai risparmiatori e al sistema economico veneto". ad affermarlo in una nota è Giovanni Sanga, deputato del Partito democratico e relatore del provvedimento, in risposta alle dichiarazioni dei deputati 5 Stelle.Parlare di strage del risparmio, rileva, "è un’assurdità tale che quasi si fa fatica a commentarla. La soluzione messa in campo tutela infatti tutti i risparmiatori: i correntisti, compresi quelli sopra i 100mila euro e tutti gli obbligazionisti, senior e subordinati. Come si faccia a parlare di strage del risparmio quando a essere coinvolti sono solo gli investitori, non è dato sapere. Altrettanto confuse sono le cifre dei costi per lo Stato sparate dai grillini".