BANCHE: SANGA (PD), DA M5S PROPAGANDA E MAI SOLUZIONI (2)

5 luglio 2017- 21:47

(AdnKronos) - Lo Stato, aggiunge l'esponente del Pd, "non fa regali a nessuno, tanto meno a Banca Intesa. Oltre a evitare un tsunami capace di abbattere l’economia veneta, dalla differenza tra gli impegni e gli attivi della liquidazione dei crediti deteriorati lo Stato, come documentato dalla relazione tecnica che accompagna il provvedimento, andrà in attivo di 1 miliardo. Nel confuso mondo Cinquestelle la soluzione sarebbe la nazionalizzazione. Ma Sibilia e Di Battista sanno che nel momento in cui una banca è nazionalizzata lo Stato deve rispondere integralmente anche delle eventuali perdite?".Insomma, conclude, "siamo davanti al solito copione. Il Pd ha individuato l’unica soluzione che permette di minimizzare i danni e salvare decine di migliaia di conti e di imprese venete. Se i 5 Stelle ne hanno una migliore, la propongano. Per ora, sono stati capaci solo della solita speculazione".