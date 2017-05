BANCHE: SCOTTO, COMMISSIONE INCHIESTA NON PIù RINVIABILE

13 maggio 2017- 13:04

Roma, 13 mag. (AdnKronos) - “Le ammissioni di Delrio sul caso Banca Etruria sorprendono più per la tempistica che per il merito: arrivano con il contagocce quando il caso è ormai esploso e il governo non può più tacere. Perché non sono arrivate prima? Perché tanta opacità? Parliamo di commissione d’Inchiesta da ormai due anni e a questo punto non è più rinviabile". Lo afferma il deputato di Mdp Arturo Scotto."Si faccia chiarezza -aggiunge- e si dica tutta la verità. Vogliamo sapere se ci sono state pressioni e vogliamo sapere in che modo il governo ha agito: se negli interessi del management (confermando così l’ipotesi di un forte conflitto di interessi) o per salvaguardare i risparmiatori. Questo rimpallo di responsabilità e questo balletto di dichiarazioni tardive devono cessare immediatamente”.