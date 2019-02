23 febbraio 2019- 12:09 Banche: Sforza Fogliani (Assopopolari), 'sistema ormai in mani straniere'

Milano, 23 feb. (AdnKronos) - "Il sistema bancario è ormai in mani forestiere. La gran parte delle nostre banche sono dette italiane solo perché hanno sede legale in Italia. Sono controllate dai fondi speculativi esteri statunitensi o europei oppure da banche estere. Fiumi di utili vanno ad arricchire altri Paesi ed economie". Lo ha detto il presidente di Assopopolari Corrado Sforza Fogliani in un intervento, stamane, all'università di Pavia."Adesso, cominciano ad affacciarsi (e hanno già fatto spesa bancaria) gli oligarchi russi e società con sede alle Cayman, alle Isole Vergini, in Lussemburgo. Siamo una terra di conquista della finanza internazionale, di cui saremo presto una colonia a tutti gli effetti", ha concluso.