BANCHE: SIBILIA (M5S), ORIENTATI A NON VOTARE RELAZIONE FINALE COMMISSIONE

30 gennaio 2018- 09:32

Roma, 30 gen. (AdnKronos) - Nel documento che ci è stato consegnato "non ci sono responsabilità né ristori per i risparmiatori. Non possiamo sopportare dopo due mesi intensi di lavoro che questa sia la conclusione. Siamo orientati a non votare" la relazione finale della commissione di inchiesta sulle banche. Lo ha detto Carlo Sibilia, esponente del Movimento 5 stelle, entrando all'ufficio di presidenza allargato della commissione. "Il sistema ha bisogno di caffè ristretto per svegliarsi, ma questo è caffè americano annacquato con le risposte diluite", ha aggiunto. "Sembra che sia stata barattata la stabilità del sistema: mettiamo la polvere sotto al tappeto e ci rivediamo dopo le elezioni. Non può essere un gioco sulle spalle dei risparmiatori", ha concluso Sibilia.