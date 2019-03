1 marzo 2019- 12:56 Banche: Tria, 'lavoriamo per completare Unione bancaria'

Roma, 1 mar. (AdnKronos) - "L'Italia sta lavorando con altri Paesi per completare l'Unione bancaria. Noi siamo favorevoli. Se alcuni Paesi che ho definito sovranisti pensano di inserire nelle regole qualcosa che mette in crisi il sistema di qualche Paese non sarà possibile arrivare all'Unione bancaria ma la distruggeranno". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria intervenendo a Versailles in occasione del Forum Italia - Francia.