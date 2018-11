3 novembre 2018- 19:26 Banche: Turco (M5S), per risparmiatori canali certi di risarcimento

Roma, 3 nov. (AdnKronos) - "Capiamo preoccupazioni e rivendicazioni, ma è inutile alimentare polemiche ed equivoci. I risparmiatori truffati dalle banche avranno per la prima volta canali certi per essere risarciti". Ad affermarlo in una nota il capogruppo in Commissione bilancio del Senato, Mario Turco."Oltre agli stanziamenti per 1,5 miliardi in un triennio, cifra nettamente superiore rispetto ai 100 milioni lasciati in eredità dal precedente Governo, ai risparmiatori - sottolinea- si verrà incontro attraverso una grande operazione di potenziamento della Consob e dei Collegi arbitrali. Nessun Governo come questo si è mai speso con tanta dedizione per venire incontro ai cittadini gabbati dagli istituti di credito".