1 dicembre 2018- 11:09 Banche: va avanti 'Spunta Banca Project', blockchain di settore

Roma, 1 dic. (AdnKronos) - Avanza Spunta Banca Project, il progetto di applicazione di una blockchain alla spunta interbancaria. Diciassette banche, pari al 65% del mondo bancario in Italia, sono attivamente partecipi nella sperimentazione, nelle scelte e nelle attività di implementazione della nuova tecnologia distribuita. Sono stati caricati circa 2 milioni di movimenti, due mesi di dati reali per le 17 banche coinvolte. Le query, ossia le interrogazioni del database per tutti i movimenti di un nodo, si sono attestate su di una performance media di 3,28 secondi. E' quanto si legge in una nota dell'Abi.Tra le caratteristiche tecniche dell’applicativo spiccano 20 Flow, smart contract nel mondo Corda, 50 Api service, servizi di Application programming interface, 30 pagine Web. Dal primo ottobre è in corso la fase di test con le 17 banche che stanno effettuando la spunta su base giornaliera. Il progetto, coordinato da Abi Lab, il Centro di ricerca e innovazione per la banca promosso dall’Associazione bancaria italiana, ha l’obiettivo di applicare la blockchain ai processi interbancari. E ciò con i partner tecnici NTT Data e Sia, oltre a Corda di R3 per la piattaforma. Lo scopo è raggiungere trasparenza e visibilità delle informazioni, maggiore velocità di esecuzione delle operazioni e possibilità di verifiche e scambi direttamente sull’applicazione.