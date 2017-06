BANCHE VENETE: AZIONISTI A RISCHIO, LIQUIDAZIONE BLOCCA CAUSE RISARCIMENTO (2)

29 giugno 2017- 17:13

(AdnKronos) - Chi ha rifiutato il rimborso del 15% del capitale investito può aderire all'iniziativa 'Welfare', un fondo da 60 milioni destinato agli azionisti in condizioni di disagio. Un'opportunità valida fino a fine settembre che nelle ultime settimane, da quando risulta, "ha visto aumentare il numero delle domande". Anche in questo caso chi accetta rinuncia a far valere presunti diritti sul proprio capitale investito. Alla fine, però, "anche nella più ottimistica delle previsione, si può dedurre, guardando i numeri, che saranno qualche migliaio gli azionisti che proveranno a ottenere un risarcimento tutt'altro che a portata di mano", evidenzia la fonte. Un altro danno per chi ha investito: secondo una stima del Codacons "i 118.994 soci di Bpvi e gli 87.502 di Veneto Banca hanno subito il deprezzamento delle proprie azioni per complessivi 10 miliardi di euro, cui si aggiungono ulteriori perdite negli ultimi anni per quasi 9 miliardi di euro e aumenti di capitale per 6,5 miliardi".