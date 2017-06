BANCHE VENETE: BARRESE (INTESA SP), INTEGRAZIONE COMPLESSA MA CI RIUSCIREMO (2)

30 giugno 2017- 15:19

(AdnKronos) - (Adnkronos) - E Barrese ha tenuto a ribadire che: "Viene comunque garantita l'occupazione: in Intesa Spaolo non si licenzia nessuno: le 3.900 uscite previste a livello di Gruppo saranno solo su base volontaria grazie all'applicazione del Fondo di Solidarietà dei lavoratori bancari".Scongiurata anche una possibile restrizione del credito: "Viene garantito che i crediti concessi alle imprese di un territorio così importante non vengono richiamati dalla banche fallite, ma anzi verranno aumentati grazie ad un nuovo plafond di 5 mld stanziato già lunedì scorso che si va ad aggiungere ai 50 mld che Intesa Spaolo ha già stanziato e prevede di erogare nel corso del 2017".