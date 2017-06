BANCHE VENETE: BARTELLE (M5S), ZAIA NON SCHERZI SU GRAVITà SITUAZIONE

26 giugno 2017- 14:09

Venezia, 26 giu. (AdnKronos) - "Scrivo a bocce ferme sulle banche venete: non ho voluto sinora "cavalcare la notizia" per rispetto della gravità della situazione. Gravità evidentemente non colta da Luca Zaia il quale si permette di scherzare sull’argomento giungendo persino ad affermare che, per un euro, le banche se le sarebbe comperate lui… come se il governatore del Veneto disponesse di più di quattrocento miliardi di euro di raccolta diretta ed indiretta, di circa centomila dipendenti e di oltre seimila sportelli sparsi nel territorio nazionale". Così in una nota, la consigliera veneta del M5S, Patrizia Bartelle. "A seguito dell'emanazione del decreto ministeriale e dell'ok delle autorità europee, sono felice di apprendere che è stata trovata una soluzione e scongiurato un grave pericolo per clienti e dipendenti delle due banche venete e per il Veneto stesso, territorio sede sia di Banca Popolare di Vicenza che di Veneto Banca", sottolinea."Oggi formulo l'invito a tutta la classe politica locale, ed in particolare a Zaia ed alla Giunta, di smettere con le chiacchiere ed i proclami che, nei fatti, non hanno portato a nessun risultato pratico: ora più che mai è il momento di agire concretamente a supporto del nostro territorio", auspica Bartelle.